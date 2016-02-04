Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk kez toplanıyor



Anayasa Uzlaşma Komisyonu mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin üye bildiriminde bulunmasının ardından bugün mesaisine başlıyor. Komisyonun ilk tartışma konusu 'süre' ile ilgili olacak. AKP Komisyon'un çalışma süresinin 6 ay olması gerektiğini belirtirken, muhalefet partileri süre konusunda bir sınır belirlenmesine karşı çıkıyor. AKP 1 Temmuz’da Meclis tatile girmeden önce de yeni anayasa konusunda bir kararın verilmesini istiyor.

TBMM Başkanı, AKP milletvekili İsmail Kahraman Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasıyla ilgili olarak, ifade özgürlüğünün sonuna kadar destekçisi olduklarını söyleyerek, "Ancak ifade özgürlüğü hakareti, küfürü, nefret söylemini kapsamamalıdır" dedi. Anayasa ve iç tüzüğü bu dönemde düzelteceklerini söyleyen, İsmail Kahraman, "İnsan haklarına ve demokrasiye dayalı anayasa yapacağız" diye konuştu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ahmet İyman, Cemil Çiçek, Aldülhamit Gül, CHP'den Namık Havutça, Ömer Süha Aldan, Bülent Tezcan, MHP'den Oktay Öztürk, Mehmet Parsak, Kadir Koçdemir ve HDP'den Mithat Sancar, Meral Danış Bektaş ve Garo Paylan'dan oluşuyor.