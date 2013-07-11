Anayasa Uzlaşma Komisyonu haftanın 5 günü çalışacak

Hülya karabağlı/ ANKARA

Liderler turunun ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Cemil Çiçek başkanlığından yaptığı ilk toplantıda haftanın beş günü çalışma kararı aldı. Muhalefet, komisyon çalışmalarını yetersiz gösteren açıklamalarda bulunduğu için Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i eleştirdi. CHP’li Atilla Kart, Çiçek'e komisyonu tembelmiş gibi gösteren açıklama yaptığına dikkat çekti ve "Komisyonu arenaya atarcasına, birilerinin önüne atarcasına manipüle etmeniz, 440 gün üzerinden hesap yapmanızın mantıklı bir tarafı yok" dedi. Kart'a destek veren CHP'li Rıza Türmen de, "Açıklamalarınız komisyon itibarına darbe vurmuştur. Adeta topal atı kamçıladınız" dedi. Toplantıda, komisyonun haftanın beş günü çalışması karara bağlandı.

Komisyon yarın 'yargı' bölümünden devam edecek. TBMM başkanı, programı uygun olursa komisyon çalışmalarına katılacak.