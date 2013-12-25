AKP’nin mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaması nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu feshedildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP, MHP ve BDP üyeleri bugün saat 11.00’de toplandı.

AK Parti’nin üç kere mazeretsiz olarak toplantıya katılmaması nedeniyle komisyonun görevi sona erdi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışma usullerine göre; Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile sona eriyor. En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılıyor.