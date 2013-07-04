Anayasa Uzlaşma Komisyonu devam kararı için Cemil Çiçek'le görüşecek

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 20 ayın sonunda kritik toplantısını yapıyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda TBMM’nin Ek Binası’nda yola devam edilip edilmeyeceği karara bağlanacak. CHP, MHP ve BDP, komisyon çalışmalarının sürdürülmesinden yana. Ancak, AKP kanadı uzun zamandır uzlaşılmayacağı görüşünde.

Türkiye’nin demokratik bir anayasa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Kart, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e çalışmaların heba edilmemesi çağrısı yaptı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP’nin ‘Başkanlık’ sistemi önerisi var. CHP, MHP ve BDP, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana.