Anayasa Uzlaşma Komisyonu başlıkta bile uzlaşamadı

Hülya Karabağlı/Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugünkü toplantısında BDP’nin Kürtçe’nin eğitim sisteminde yer alması önerisinin bulunduğu “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Hürriyeti” maddesinin başlığında bile anlaşamadı. CHP, ‘özgürlük’ tanımının sınırsız olmasının sakıncalı olabileceğine dikkat çekti. Bunun üzerine, maddedeki ‘hürriyet’ tanımının pazartesi günkü toplantıda yapılması kararlaştırıldı.

AKP, “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Hürriyeti” başlıklı maddenin Anayasa yerine yasalarda düzenlenebileceğini söyledi.

BDP’li Bengi Yıldız, “Dünya örnekleri ana dil meselesini yasalara bırakmıyor. Bir dile eğitim hakkı verilirse o dil yaşayabilir. Başka biçimde yaşama şansı olmaz” dedi.

Süryanilere kendi dilinde eğitim mi?

Komisyonda, demokratikleşme paketinde Süryanilere kendi dillerinde eğitim hakkı verileceğine ilişkin duyumlar gündeme getirildi, AKP kanadından, Süryanilere böyle bir hakkın tanınmayacağına ilişkin itiraz gelmedi. Bunun üzerine BDP’li Yıldız, böyle bir şeyin olmasının olumlu olacağına dikkat çekti ve “Rumlar, Ermeniler zaten şu anda kendi dillerinde eğitim görüyorlar. Kürtlere de böyle bir hak tanınabilir” deyince, komisyonda Yıldız’a, “Kürtler azınlık değil” dediler.