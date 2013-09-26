Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nde kilitlendi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Anayasa Mahkemesi maddesinde kilitlendi. AKP, MHP ve BDP, mahkeme üyelerinin tamamının TBMM tarafından seçilmesinde uzlaştı. CHP, TBMM’nin üyelerin yalnızca 6’sını seçmesinde ısrar etti. AKP, üçte iki çoğunlukla seçim, MHP'nin kura yöntemi ve adayların berlirleneceği komisyonda partilerin eşit temsiline ilişkin önerilere karşı çıktı. Böylece, partiler arasında daha önce mutabakat sağlanarak yeşil ile yazılan maddeler kırmızıya döndü. Komisyon, yarın yeniden toplanacak.