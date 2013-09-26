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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nde kilitlendi

AKP, üçte iki çoğunlukla seçim, MHP'nin kura yöntemi ve adayların berlirleneceği komisyonda partilerin eşit temsiline ilişkin önerilere karşı çıktı

26 Eylül 2013 22:46

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Anayasa Mahkemesi maddesinde  kilitlendi. AKP, MHP ve BDP, mahkeme üyelerinin tamamının TBMM tarafından seçilmesinde uzlaştı. CHP, TBMM’nin üyelerin yalnızca 6’sını seçmesinde ısrar etti. AKP, üçte iki çoğunlukla seçim,  MHP'nin kura yöntemi ve adayların berlirleneceği komisyonda partilerin eşit temsiline ilişkin önerilere karşı çıktı. Böylece, partiler arasında daha önce mutabakat sağlanarak yeşil ile yazılan maddeler kırmızıya döndü. Komisyon, yarın  yeniden toplanacak.

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