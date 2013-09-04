Anayasa Uzlaşma Komisyonu 'ana dilde' formül arayışında

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP, Bulgaristan Anayasası’nın ‘ana dilde’ eğitim için formül olarak sundu. Bulgaristan Anayasası, Bulgarcanın dışındaki dillerin öğrenilmesine olanak tanıyor. Öneri, üç siyasi parti tarafından reddedilmedi. AKP, CHP ve MHP konuyu enine boyuna değerlendirecek. Genel merkezlere sorulacak. CHP’li Atilla Kart, “Partilerin ‘ana dil’ ve ‘ vatandaşlık’ gibi önemli maddelerde uzlaşma arayışına girmeleri önemli bir adım” dedi.

Komisyonun bugünkü toplantısında ‘ vatandaşlık’ maddesi görüşülmedi. ‘Ana dilde eğitim’ maddesi masaya yatırıldı. BDP ile MHP arasında tartışmalar yaşandı. Konuşmaların ve tartışmaların bir bölümü ‘tutanak dışı’ bırakıldı. Gerginlikler atlatıldıktan sonra görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Prof. Süheyl Batum, T24’e, “Bulgaristan Anayasasını, iyice soracağız. İnceleyeceğiz” dedi. Batum, 20’ye yakın ülkenin Anayasasındaki düzenlemelere tek tek bakıldığını söyledi.

Komisyon, Anayasada eğitim maddesinin olup olmamasından, nasıl olacağına ilişkin tüm seçenekleri değerlendirecek.