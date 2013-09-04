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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu 'ana dilde' formül arayışında

Komisyon, tartışma ve konuşmaların bir bölümünü 'tutanak dışı' bıraktı. BDP, Bulgaristan Anayasası’nın 'eğitim ve öğrenim' hakkı maddesinde formül olabileceğini söyledi

04 Eylül 2013 20:35

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP, Bulgaristan Anayasası’nın ‘ana dilde’ eğitim için formül olarak sundu. Bulgaristan Anayasası,  Bulgarcanın dışındaki dillerin öğrenilmesine olanak tanıyor. Öneri, üç siyasi parti tarafından  reddedilmedi. AKP, CHP ve MHP konuyu enine boyuna değerlendirecek. Genel merkezlere sorulacak. CHP’li Atilla Kart,  “Partilerin ‘ana dil’ ve ‘ vatandaşlık’ gibi önemli maddelerde uzlaşma arayışına girmeleri önemli bir adım” dedi.

Komisyonun bugünkü toplantısında ‘ vatandaşlık’  maddesi görüşülmedi. ‘Ana dilde eğitim’ maddesi masaya yatırıldı.  BDP ile MHP arasında tartışmalar yaşandı. Konuşmaların ve tartışmaların bir bölümü ‘tutanak dışı’ bırakıldı. Gerginlikler atlatıldıktan sonra görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Prof. Süheyl  Batum, T24’e,  “Bulgaristan  Anayasasını, iyice soracağız. İnceleyeceğiz” dedi. Batum, 20’ye  yakın ülkenin Anayasasındaki düzenlemelere tek tek bakıldığını  söyledi.

 Komisyon, Anayasada eğitim maddesinin olup olmamasından, nasıl olacağına ilişkin  tüm seçenekleri değerlendirecek.

 

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