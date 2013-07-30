Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 57 maddede mutabakat sağladı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan komisyon Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü'nde yer alan 'Haberleşme Hürriyeti (Özgürlüğü) maddesini görüştü. MHP, maddeye ilişkin "kamu düzeni" ısrarından vazgeçince dört siyasi parti uzlaşma sağladı. Komisyonların danışmanların üzerinde mutabakat sağladığı maddelerle birlikte toplam 9 maddeyi de kabul etti. Böylelikle, üzerinde mutabakat sağlanan madde sayısı 57 oldu.

Uzlaşma Komisyonu, "Haberleşme Hürriyeti", "insanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması", "Çevre hakkı", "Kamulaştırma" ve "Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı" başlıklı maddelerde uzlaştı. "Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliği ve korunması", "sendika hakkı", "adli kolluk" ve "konut dokunulmazlığı" başlıklı maddelerde mutabakat sağladı.

'Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir'

"Haberleşme hürriyeti (özgürlüğü)" başlıklı madde de, "Herkes haberleşme hürriyetine (özgürlüğüne) sahiptir" denildi. Haberleşmenin gizliliği ve dokunulmazlığı esas olacak.

Milli güvenliğin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya kuvvetli şüphenin varlığı halinde suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; ayrıca bu sebeplere ve adli soruşturma gereklerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemeyecek ve haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacak. Cumhuriyet savcısının yazılı emri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak Hakim, müdahaleyi izleyen en geç 48 saat içinde kararını verecek, aksi halde karar kendiliğinden ortadan kalkacak.

Komisyon, yarınki toplantısında "Yargı" bölümünden devam edecek.