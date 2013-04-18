Anayasa Uzlaşma; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini yazdı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel dayanağını oluşturan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinde anlaşma sağlayarak yazdı. Yazım Komisyonu’nun bugünkü toplantısında, “Devletin temel Amaç ve Görevleri” başlıklı madde de önemli ölçüde anlaşma sağlandı. Madde şöyle düzenlendi: Devletin temel amaç ve görevleri, insan onurunu korumak; temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak; kişinin önündeki sosyal adalet ilkesi ile bağdaşmayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için gerekli koşulları hazırlamak, huzur, refah ve güvenliğini sağlamak; milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, kültürel çoğulculuğu Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır”.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

Yazım Komisyonu “Egemenlik’ maddesinin bir bölümünde anlaştı. Ancak, fıkralar da anlaşma sağlanamadığı için kırmızı ile yazıldı. Birinci madde, “Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir” dendi. BDP, bu maddeye “Türkiye halkı, iktidarın yegane kaynağıdır” ibaresi önerdi. Üçüncü fıkra da anlaşma sağlanarak şöyle düzenlendi: “Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz”.