Anayasa taslağına göre, bütçeyi Cumhurbaşkanı, TBMM'ye sunacak

Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile görüşmeleri devam eden Anayasa teklifinin içeriğine dair yeni detayları açıkladı. Sistemin adının ‘Cumhurbaşkanlığı’ olarak korunacağını ifade eden Yıldırım, ön görülen sistem de yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanının bütçeyi Meclis’e sunacağını ve Meclis’in görüşüp karara bağlayacağını ifade etti. Yıldırım, yeni anayasa ile ilgili çalışmaların ocak ayı sonuna kadar tamamlanacağını ve mart ayında referanduma gidilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Yıldırım, “2019'da yüzde yüz cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın TRT canlı yayınında yaptığı açıklamalardan Anayasa değişikliği ile ilgili olan kısmı şöyle:

"Bir kere ön görülemezlik ekonominin en büyük düşmanıdır. Belirsizliğin ortadan kaldırılması gerek. Rejim değişikliği meselesi yok. Yönetim sistemimize baktığımız zaman her ne kadar parlamenter sistem ile idare ediyoruz. Getirmek istediğimiz sistem yeni bir yönetim sistemi değil yabancısı değiliz. 2007'de tarihi bir hata yaptık. Ana muhalefet partisi ve çok bilmiş hukukçuları telkini ile değişiklik yapıldı. Yanlışları düzelten bir milletimiz var.

Millet doğrudan cumhurbaşkanını seçti 1982'de cumhurbaşkanını geniş yetkileri var. Bu yetkiler başkanlık sistemini de içine alan bir sistem var. MHP bu şekilde devam edemeyeceğimizi gördü. Bahçeli, her ne kadar parlamenter sistemi sürdürüyorsak da böyle devam etmesi mümkün değil diyerek harekete geçti.

Cumhurbaşkanı onun altında başkan yardımcı altında meclis var. Meclis bir irade. Başkan da bir irade. İkisi de seçiliyor. Başkan partili olarak seçime gidiyor. Bütçeyi cumhurbaşkanı meclise sunuyor meclis görüşüp karara bağlıyor. Diğer sistemlerin tıkanan kısımları dikkate alındı. Başkalarında olmayıp bizde bulunan özellikler de eklendi. Ülkemizin şartları, başka ülkelerdeki aksaklıkları da öngördük. Cumhurbaşkanı olarak ismin devam etmesine MHP ile ortak karar verdik.

Türkiye'nin geçmiş tarihine bakınca istikrarın olduğu dönemde refah artmış AK Parti 14 yıldır iktidar ama Türkiye'nin tek bir iktidar çıkaracak bir sisteme ihtiyacı var. Meclis daha da güçlenecek. Bu sistemde yasa tekliflerini iktidar partisi veriyor. Türkiye'de artık koalisyon yok. Artık bu endişeyi taşımayacaksınız. Bu ekonomide de ön görülebilirliği getirir. 5 yıl öngörülüyor. Cumhurbaşkanı da meclis de. Bir küresel şoklardan kaynaklı bir durumu var önümüzdeki kısa ve orta vadede kendi durumumuz var.

Cumhurbaşkanlığı ve anayasa için adımları attık çok kısa sürede bir mutabakatlara varacağız ve meclise getireceğiz. Bir ya da 2 hafta komisyonda görüşülür sonra Meclis’e gelir. Cumhurbaşkanı’nın onay süreci ve referandum var. Mart sonu referandum yapacağız. Ocak ayı sonlarına kadar meclisteki çalışmaları tamamlamaya çalışacağız. Katiyen erken seçim yok. Seçimler 2019'da yapılacak. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 2019'da yüzde yüz cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Ara dönem de sona ermiş olacak. 12 artı iki üç geçici madde var. Üzerinde beraber çalışıyoruz.