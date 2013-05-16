T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa taslağına 'anadil' gerekçe notuyla girdi

Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 'silah altındaki er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler' dışında herkese oy kullanma hakkı tanındı

16 Mayıs 2013 13:44

AKP, CHP ve BDP, TBMM Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu’nda, anadili kullanma hakkı “kendi dili” ifadesiyle gerekçe notuyla yeni anayasa metnine girdi. “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” maddesinde varılan mutabakatla sanıkların anadilde savunma yapmalarının önü açılmış oldu.

Yeni anayasa tartışmaları sürecinde BDP’nin temel talepleri arasında yer alan anadili kullanma hakkı ise “kendi dili” ifadesiyle gerekçe notuyla yeni anayasa metnine girdi. Aynı maddeye konulan ikinci gerekçe notuna göre, devlet, kişilerin cezalarının infazında ve tutukluluk sırasında “kişilerin inançlarını yaşamaları, kültürel yaşamaları, kültürel yaşamlarını sürdürmeleri ve kendi dillerini konuşmalarını” güvence altına almak zorunda olacak. Bu hükme göre, cezaevlerine “mescit” kurulması ya da kişinin namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getirmesi için özel ortam yaratılmasının da yolu açılmış oluyor. “Çalışma, iş güvenliği ve adil ücret hakkı” başlıklı maddede ise 4 parti, “toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin kaldırılması” hükmünde uzlaştı.

ETİKETLER

anayasa komisyonuseçme hakkıanadilgerekçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24