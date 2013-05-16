Anayasa taslağına 'anadil' gerekçe notuyla girdi

AKP, CHP ve BDP, TBMM Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu’nda, anadili kullanma hakkı “kendi dili” ifadesiyle gerekçe notuyla yeni anayasa metnine girdi. “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” maddesinde varılan mutabakatla sanıkların anadilde savunma yapmalarının önü açılmış oldu.

Yeni anayasa tartışmaları sürecinde BDP’nin temel talepleri arasında yer alan anadili kullanma hakkı ise “kendi dili” ifadesiyle gerekçe notuyla yeni anayasa metnine girdi. Aynı maddeye konulan ikinci gerekçe notuna göre, devlet, kişilerin cezalarının infazında ve tutukluluk sırasında “kişilerin inançlarını yaşamaları, kültürel yaşamaları, kültürel yaşamlarını sürdürmeleri ve kendi dillerini konuşmalarını” güvence altına almak zorunda olacak. Bu hükme göre, cezaevlerine “mescit” kurulması ya da kişinin namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getirmesi için özel ortam yaratılmasının da yolu açılmış oluyor. “Çalışma, iş güvenliği ve adil ücret hakkı” başlıklı maddede ise 4 parti, “toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin kaldırılması” hükmünde uzlaştı.