Anayasa taslağı bugün AKP MYK'da

Erdoğan'ın talimatı ile çalışma yapan kurmaylar anayasa taslağını hazırladı. Son şekli bugün yapılacak MYK'da verilecek olan taslak 10-12 maddeden oluşuyor



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan AKP'nin anayasa değişikliği taslağı tamamlandı. Taslağa son şeklini AKP MYK verecek. 10-12 maddeden oluşan taslakta, Türkiye milletvekilliğinin önü açılırken, partilerin kapatılmasını zorlaştıracak hükümler yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapısının da ele alındığı taslakta, mahkeme üyelerinin görev süresi 10 yılla sınırlanıyor. 29 Mart seçimlerinden sonra Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Sadullah Ergin, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'dan oluşan komisyon anayasa değişikliği taslağını tamamladı. Taslak, bugün Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılması planlanan AKP MYK'ya sunulacak. Son şekli verilecek olan taslak önümüzdeki günlerde de TBMM Başkanı Köksal Toptan'a verilecek.



Edinilen bilgiye göre taslaktaki en önemli düzenlemelerden birisi siyasi partiler hakkında açılan kapatma davalarıyla ilgili. Düzenlemede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın bir siyasi parti hakkında doğrudan dava açma yetkisi sınırlandırılıyor.



Alman ve Japon modellerinin esas alındığı düzenlemede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açabilmek için TBMM'den ya da Yargıtay'da oluşturulacak bir kuruldan izin alacak. TBMM'den alınacak izinde 367 oy şartı getiriliyor. Ayrıca, partilerin şiddete karışmadıkça kapatılmamasını öngören Venedik Kriterleri "odak" tanımına aktarılıyor.



Partiler hakkında ancak 'şiddet ve teröre' bulaşması, terör olaylarını doğrudan desteklemesi ve yurtdışından para yardımı alması durumunda kapatma davasının açılabilmesi öngörülüyor. Taslakta, Anayasa Mahkemesi'nin yapısına da yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre, Yüksek Mahkeme, iki daireye ayrılacak ve üye sayısı artırılacak. Halen 11 olan üyesi sayısının 17, 19 veya 21'e çıkarılması düşünülüyor. Üyelerin görev süresi de 9 ya da 10 yılla sınırlandırılacak.



AKP, Anayasa Mahkemesi'nin partiler hakkında kapatma kararı vermesini güçlendirecek bir formül üzerinde de çalışıyor. Halen mahkeme üçte iki oyla kapatma kararı verebiliyor. Bunun dörtte üç çoğunluk haline getirilip getirilmemesi üzerinde duruluyor.



Pakette, Anayasa Mahkemesi'ne 'bireysel başvuru' yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenleme de yer alacak. Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana ısrarla dile getirdiği Türkiye milletvekilliğine de taslak metinde yer veriliyor. Taslaktaki diğer düzenlemeler de şöyle:



* Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme ilk kez anayasaya girecek.



* Anayasanın 10. maddesinde "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" fıkrasına "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz" cümlesi eklenecek.



* Anayasanın 12. maddesine "insan onuruna dokunulamaz" cümlesi eklenecek. Böylece gözaltı ve sorguda onur zedeleyici davranışların karşılığı anayasal suç olarak güvenceye alınıyor.



* Çocuk hakları ile ilgili hükümler de ilk kez anayasaya girecek. Taslakla, çocuk hakları ayrı bir düzenleyeme tabi tutuluyor.

