Anayasa referandumunda 'normal olmayan oy sayısı' 2.5 milyon

Polimetre. com'un da kurucusu, Mehmet Günal Ölçer, siyasi veri madenciliği ve analizi yöntemiyle yaptığı “2017 Halk Oylaması Evet & AKP+MHP oyları karşılaştırması, anormal yerlerin belirlenmesi” çalışmasını tamamladı. Buna göre, 16 Nisan refandumunda ‘normal olmayan oy sayısı’ 1 milyon 900 bin. Polimetre’nin daha önce mahalle bazlı yaptığı çalışmalarında dikkate alındığında ‘normal olmayan oy‘ toplamı 2.5 milyondan fazla.

Polimetre.com’un kurucusu M. Günal Ölçer, kullandıkları yöntemle hesaplanan ‘14 il, 151 ilçe ve 12,653 mahallede Evet oyları AKP+MHP oylarından fazladır” dedi.

Normalden fazla olan 'evet' oylarında Şanlıurfa, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki büyük miktarların dikkat çekici olduğunu belirten Ölçer, Tunceli hariç normalden fazla evet oy oranını yüzde 12.5 yüzde 18.5 aralığında olduğuna dikkat çekti.

Doğu ve Güneydoğu, illerinde geçerli oylar azalırken, Şanlıurfa’da artışın dikkat çektiği çalışmanın çarpıcı sonuçları şöyle:

Ege, Marmara ve Trakya Bölgesindeki artışların ekonomik ve güvenlik nedenli iç göç ve ilk kez oy kullanan genç seçmen olduğu düşünülmektedir.

Tunceli hariç normalden fazla evet oy oranı yüzde 12.5- yüzde 18.5 aralığındadır. Bu yöntemle hesaplanan normalden fazla evet oyları toplamı: 1,901,534.

14 il, 151 ilçe ve 12,653 mahallede 'evet' oyları AKP+MHP oylarından fazladır.

İstanbul’da geçerli oy sayısında 281,290 artış vardır. İstanbul’da normalden fazla evet sayısı 285,302 olarak hesaplandı.

Ankara’da geçerli oy sayısında 100,778 artış vardır. Ankara’da normalden fazla 71,799 evet oyu hesaplandı.

Tespitler

Evet (AKP+MHP) olan illerin tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir, bu 14 ilden; Bingöl, Şanlıurfa ve Kars’ta AKP; Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde HDP birinci partidir.

Bingöl, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Tunceli illerinde GO sayısı artmış, diğerlerinde azalmıştır.

Bu illerden Bingöl, Şanlıurfa ve Kars dışında kalan illerin belediyeleri kayyum tarafından yönetilmektedir.

Bingöl (yüzde 45.1), Şanlıurfa ( yüzde 41.6), Bitlis (18.7) büyük farkla, Kars ve Muşta (yüzde 2 den az) az farkla evet oyları kazanmıştır,

Diğer illerde yüzde 60.8 (Tunceli) ile yüzde 4.4 (Siirt) aralığında olmak üzere hayır oyları kazanmıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde yoğun normalden fazla evet oyuhesaplanmaktadır.

Genel kanaatin aksine İstanbul’da önemli miktarda normalden fazla evet oyu vardır.