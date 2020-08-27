Anayasa profesörü Kaboğlu: Malazgirt törenlerine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Ahlat Sarayı kaçak

BirGün gazetesinde yazan Anayasa profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 27. dönemde Çevre, İmar, İskân, Maden, Kıyı, Mera, Milli Parklar, Orman, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi, Gecekondu, Yapı Denetimi gibi yasalarda değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, “Malazgirt törenlerine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Ahlat Sarayı kaçak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaboğlu yazısında, “Bitlis-Ahlat’taki inşaat alanı, Rize dolgu alanı, Çandarlı limanı, Rize İyidere Lojistik merkezi alanlarının, kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair düzenlemeyi (18.01.2019 ta. Ve 7162 sy. K.), AYM iptal etti (K.2019/53). AKP-MHP ittifakı, Ahlat’ta yapımı süren kaçak saraya, gayri meşru bir yasal zemin oluşturmak amacıyla bu kez 7221 sayılı torba yasaya bir madde ekledi; AYM kararının bağlayıcılığını hiçe sayarak. Malazgirt törenlerine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Ahlat Sarayı bu.” Ifadesini kullandı.

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