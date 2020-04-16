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Medya

Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu: Monokratik ittifakın bir aya yaydığı çalışmalar Covid-19 fırsatçılığı ile yasama yetkisinin kötüye kullanılmasıdır

16 Nisan 2020 07:47

Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, MHP destekli AKP'nin üst üste getirdiği torba yasalarla demokratik toplumun maskeleme işlevine hız kazandırıldığını belirterek, "Demokratik muhalefetin itirazlarına karşın monokratik ittifakın, -sağlık ve yaşam riski altında- bir gün yerine bir aya yaydığı çalışmalar, Covid-19 fırsatçılığı ile yasama yetkisinin kötüye kullanılmasıdır." diye yazdı.

İbrahim Kaboğlu, YÖK Kanunu'nda yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesi kararının gerekçe gösterildiğini ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararını aşmak amacıyla bir düzenlemeye yapıldığını savundu.

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