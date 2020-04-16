Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu: Monokratik ittifakın bir aya yaydığı çalışmalar Covid-19 fırsatçılığı ile yasama yetkisinin kötüye kullanılmasıdır

Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, MHP destekli AKP'nin üst üste getirdiği torba yasalarla demokratik toplumun maskeleme işlevine hız kazandırıldığını belirterek, "Demokratik muhalefetin itirazlarına karşın monokratik ittifakın, -sağlık ve yaşam riski altında- bir gün yerine bir aya yaydığı çalışmalar, Covid-19 fırsatçılığı ile yasama yetkisinin kötüye kullanılmasıdır." diye yazdı.

İbrahim Kaboğlu, YÖK Kanunu'nda yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesi kararının gerekçe gösterildiğini ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararını aşmak amacıyla bir düzenlemeye yapıldığını savundu.

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