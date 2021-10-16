Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu: Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı’na vekalet etmesi ‘Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir’ kuralına aykırı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Türkiye’yi anayasal devlet yönetiminden uzaklaştırdığını ortaya koyan bir çalışma ortaya koydu.

Bu çalışmaya göre, “Tek adam sisteminde Türkiye’de 280 yasal düzenleme ve bunlara bağlı 5 bin 446 madde yürürlüğe girdi”; “Saray’daki atanmışların hazırladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin toplamı 84’e, madde sayısı ise 2 bin 472’ye ulaştı”; “Saray, bu süreçte toplam 90 düzenleme ile 3 bin 25 maddeyi yürürlüğe koydu. Buna karşın yurttaşın seçtiği Meclis’teki 600 milletvekili, nispeten çalışabilen komisyonlar ile Meclise gelen 190 teklifi yasalaştırdı. TBMM’den geçerek yasalaşan madde sayısı ise 2 bin 421 ile Sarayın gerisinde kaldı”; “Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılığı aşikâr olan birçok teklife karşın bugüne dek sadece iki kez toplanan Anayasa Komisyonu, en az çalışan komisyonlar arasında ilk sıraya oturdu.”

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kaboğlu, çalışmasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı’na 71 gün vekâlet ettiğine dikkat çekerek “Parlamenter sistemde cumhurbaşkanına TBMM Başkanı vekâlet ediyorken; parti başkanlığı yoluyla devlet yönetiminde vekâlet görevi cumhurbaşkanı yardımcısına verilerek, seçilmiş ve yürütme görevine tek başına sahip olan makama bir atanmış vekâlet etmeye başladı. Bu durum ‘Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir’ kuralına aykırı ve siyasal sorumluluk açısından da sorunlu” değerlendirmesinde bulundu.