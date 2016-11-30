Anayasa pazarlığındaki pürüzler liderlere kaldı

AKP ile MHP’nin temsilcileriyle yürütülen çalışmalarda cumhurbaşkanının partisinin genel başkanlığı, Yüce Divan, fesih ve kararname yetkisinde çıkan pürüzler iki partinin genel başkanına bırakıldı.

TBMM’nin kendini feshetmesi halinde cumhurbaşkanının yeniden adaylığının da pürüzlü noktalardan olduğu belirtiliyor. İki liderin uzlaşması halinde Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe maratonu sonrasında gelmesi bekleniyor.

AKP ile MHP’nin Cumhurbaşkanlığı adıyla üzerinde çalışmalarını tamamladıkları Anayasa değişikliği düzenlemesinde gözler liderlere çevrildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı'nın genel başkanlığı konusu, Yüce Divan'a sevk halinde görevi sonlandırıp sonlandırmayacağı, fesih yetkisi ile kararname çıkarma konularında pürüzler aşılamadığı için sorunun çözümü liderlere bırakıldı. Kulislerde, TBMM’nin kendini feshetmesi halinde Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı konusunun da pürüzlü noktalar arasında gösteriliyor.

MHP’nin Yüce Divan’a sevk halinde Cumhurbaşkanlığı görevinin bitmesi noktasında bir yaklaşımda olduğu belirtiliyor. MHP’nin Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi durumunda Cumhurbaşkanının da görevinin sonlanacağı konusunda AKP ile pürüz yaşadığı ifade ediliyor.

12 başlıkta yapılan Anayasa değişiklik teklifinde son sözü liderler söyleyecek. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısa bir sürede bir araya gelecekleri konuşuluyor. Uzlaşma olması halinde Anayasa değişiklik teklifinin TBMM genel kurulundaki bütçe maratonu sonrasında gelebileceği belirtiliyor.

184 milletvekilinin imzası gerekiyor

Anayasa değişiklik teklifi 184 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunuluyor. Anayasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesi için 367 oy gerekiyor. Referandum için kritik eşik ise 330 oy. Anayasa değişiklikleri iki kez oylanıyor. Gizli oylama için gurup kararı alınamıyor.

Anayasanın değiştirilmesi

MADDE 93– Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür.

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz saat geçmeden başlanamaz.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülür, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemez.

Anayasada değişiklik tekliflerinin kabulü

MADDE 94– Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür.

Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur.

Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanır.