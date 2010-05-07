'Anayasa paketi'nin tümü kabul edildi

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28 madde kabul edildi

'Felaket tellalları hayal kırıklığına uğradı'

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı paketin tümüne, 72 ret 336 kabul oyu çıktı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, teklifin kabul edilerek kanunlaştığını belirterek, 18 Mayıs Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.Oylamaya ilişkin sonuçların açıklanması AKP'li milletvekillerince alkışlarla karşılandı. Bazı milletvekillerinin birbirlerine sarıldığı gözlendi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları değerlendirirken ''Ülkemize, milletimize hayırlı olsun'' dedi. Bu arada, AKP Grubu oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapacak.19 günlük süreç sonunda, 30 maddelik paketin 28 maddesi kabul edilmiş oldu.'Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran' 8. madde 327 oyla düşünce, dün de bununla ilgili geçici madde düşürülmüştü. Tartışma yaratan diğer iki madde; HSYK ve Anayasa Mahkmesi'nin yapısını değiştiren düzenlemeler ise Genel Kurul'dan geçmişti.Başbakan Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin kabulünden sonra, partisinin TBMM Grubunu topladı. Basına kapalı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.Alınan bilgiye göre, Erdoğan, ''niyet okuyucularının, felaket tellallarının ve karanlık senaryo yazanların, bugün bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını'' söyledi. Milletvekillerine, ''Bugün siz hür iradenizle, Türkiye'nin itibarına itibar kattınız'' diye seslenen Erdoğan, milletvekillerinin her birine şükranlarını sunduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, bundan sonra kararı milletin vereceğini dile getirdi.Erdoğan, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara verdiğine işaret ederek, referanduma karşı milletin bilgilendirilmesi için bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.