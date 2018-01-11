Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın kararı...

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ANAYASA Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu bulunan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan\'ın bireysel başvurularında belirtilen tutuklamanın hukuki olmadığı, tutuklanma dolayısıyla ifade, basın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı oy çokluğuyla kabul etti. AYM, \"ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için\" kararın bir örneğini Altan ile Alpay\'ın yargılandıkları mahkemelere gönderdi. İlgili mahkemelerin AYM\'nin aldığı kararı değerlendirmeye aldıkları ve bu konuda bir karar vereceği öğrenildi.

Altan ve Alpay\'ın avukatları; Anayasa Mahkemesi\'ne başvurarak, müvekkilleri hakkında uygulanan gözaltı ve tutuklanma tedbirlerinin hukuki olmadığını bu nedenle de kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunmuştu.

AYM, TUTUKLAMANIN HUKUKİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Söz konusu başvuruları bugün görüşmeye alan Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek mahkeme, \"Kötü muamele\", \"Hukuka aykırı gözaltı\" iddialarını ise, \"Başvuru yollarının tüketilmemiş olması\" nedeniyle kabul edilemez buldu. Yüksek mahkeme, diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkin ise \"Açıkça dayanaktan yoksun olması\" nedeniyle kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

AYM ALTAN\'A TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

AYM, Altan\'a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verirken, Alpay\'ın tazminat talebini ise reddetti. AYM aldığı kararların bir örneğini, \"ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için\" Altan\'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ile Alpay\'ın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi.

AYM\'nin kararının ilgili mahkemeler tarafından değerlendirmeye alındığı ve bu konuda bir karar verileceği öğrenildi.

ALTAN VE ALPAY\'IN YARGILANDIKLARI DAVALAR...

Mehmet Altan, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi için önceden katıldığı programda subliminal mesaj verdiği iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce açılan davada tutuklu bulunuyor. Altan hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şahin Alpay ise FETÖ\'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarlarına açılan 21\'i tutuklu 30 sanığın bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada tutuklu olarak yargılanıyor. Alpay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

