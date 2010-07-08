-ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINA TEPKİLER TBMM (A.A) - 07.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Anayasa Mahkemesinin kararının çok aykırı olmadığını, ancak yasamanın iradesine ve bazı dallarda seçimin engellenmesine yönelik bir adım atıldığını ifade ederek, ''İnşallah hayırlı olur'' dedi. Kapusuz, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliğine ilişkin kısmı iptal kararını AA muhabirine değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin kararının ''çok aykırı olmamakla birlikte, yasamanın iradesine müdahale gibi olduğunu'' ifade eden Kapusuz, ''Ancak, seçim sistemine müdahale ve bazı dallarda seçimin engellenmesine yönelik bir adım atıldı. Bu karar inşallah hayırlı olur. Bu kararla, yasalaşma olmuyor. Asıl yasalaşması referandumda halkın oyları ile olacaktır. Şimdi öne çıkan ve önemli olan budur. Biz başından beri, halkın iradesiyle kesinleşmesi yönündeki bu sonucun müdahalesiz yapılmasını istiyorduk'' dedi. Salih Kapusuz, ''Kısmi bir iptal bekliyor muydunuz?'' sorusuna, ''Doğrusu ben hiç iptal beklememekle birlikte, olacaksa belki kısmi bir iptalle aşılabileceğini düşünüyordum. Yoksa tamamen iptal gibi bir yanlışın yapılmasını hiç beklemedim'' yanıtını verdi. -''GEÇMİŞTE YAPTIĞININ BİR BENZERİNİ UYGULADI''- ''Madde içinden paragraf çekme oldu'' sözleri üzerine, Kapusuz, bunun geçmişte de uygulandığını söyledi. Salih Kapusuz, Anayasa Mahkemesinin böyle kararları olduğunu belirterek, ''Anayasa Mahkemesi bunu yapabilir ya da yapamaz tartışmasına girmeyeceğim ama geçmişte yaptığının bir benzerini burada uyguladı'' dedi. ''Bu referandum sürecini etkiler mi veya erken seçim olabilir mi?'' sorusu üzerine, Kapusuz, başından beri erken seçimin olmadığını söylediklerini kaydetti. Kapusuz, referandumu ve milletin bunu sahiplenmesini önemsediğini ifade ederek, ''Çünkü burada herkesin asıl irade sahibi olan milletin kararını görmesi lazım, biz de onu bekliyoruz'' diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kapusuz, ''Yeni bir Anayasa değişikliğine gerek kalır mı?'' sorusuna, ''Hayır ona ihtiyaç yok. Yasalaşmadığı, ortaya konmadığı için eski düzenlemenin yürürlüğü devam edecek'' yanıtını verdi. Bu arada, AK Parti'li milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarını iktidar kulisindeki televizyondan izlediler. -AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK: Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliğine ilişkin aldığı kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye'de ikinci kez yetkisini aştığını belirterek, mahkemenin Anayasa ve yasalardan almadığı bir yetkiyi kullandığını söyledi. Çelik, şunları kaydetti: ''Anayasa Mahkemesi'nin işleyişi ile bağlı bulunduğu usul ve esaslar çok açıkça düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde sadece şekil denetimi yapar. Fakat, tıpkı Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi maalesef Anayasa Mahkemesi işin muhtevasına girmiştir. Ve tıpkı kanunlarda yaptığı gibi fikirler bazında değişiklikler yapmıştır. Bu, bizatihi Anayasa'ya aykırı bir durumdur. Burada Anayasa Mahkemesi tarafından bir yetki gasbı yapılmıştır. TBMM'nin, millet iradesinin bir manada gasbıdır bu. Yetki aşımıdır, yetkisi olmayan bir konuda karar vermektir. Kesinlikle bu kabul edilebilir bir şey değil ve bu bir yol haline getirilmiştir. Artık, bundan sonra eğer bu sürdürülecekse, Anayasa Mahkemesi'nin izni olmadan TBMM'de diyelim ki, 110 milletvekilini çıkarın, 440 milletvekili ile bir Anayasa değişikliği yapsak, 110 milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman, Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı gibi keyfi bir tasarrufta bulunabilecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde sadece şekil denetimi yapar. Bu kararıyla Anayasa'dan almadığı yetki, Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılmıştır ve bunu da olumlu karşılamak, 'iyi olmuştur' demek mümkün değildir.''