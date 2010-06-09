T24 - Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi'nin yine esasa girebileceğine işaret etti; endişesini dile getirdi. Kuzu, "Yüksek Mahkeme eski yanlışlara devam edecek gibi görünüyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı Anayasa'yı ihlal olur" dedi.



Burhan Kuzu, Meclis'te konu ile ilgili soruları yanıtladı.



Kuzu, Yüksek Mahkeme'nin CHP'nin başvurusunu kabul etmesini değerlendirirken daha önce verdiği türban kararını hatırlattı; "Rejimi koruma niyeti ile yetkisini aşıp Anayasa Mahkemesi yanlış karar vermiştir. Yanlış yola tekrar girme eğilimi seziyorum" diye konuştu.



Burhan Kuzu, böyle bir iptal kararının Anayasayı ihlal etmek anlamına geleceğini öne sürdü.



Anayasa Mahkemesi'nin iptal talebini reddetmesini beklediklerini söyledi; "Bu yargıçlara güveni artırır. Aksi halde ciddi olarak mahkemeyi hırpalar" dedi.



Anayasa Komisyonu Başkanı'na değiştirilmesi teklif edilemeyecek maddelere uyum denetiminin, şekil denetimi olduğu yönüdeki değerlendirmeler de soruldu.



Kuzu, Anayasadaki bütün maddelerin değiştirilmesi teklif edilemeyen maddeler ile ilgili olduğunu vurguladı; "Böyle bakılırsa hepsini iptal eder, bu bir kılıf aramadır" dedi.







