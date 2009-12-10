T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin DTP mesaisi başladı

Anayasa Mahkemesi Heyeti, DTP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın üçüncü gün görüşmelerine başladı.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Heyeti, DTP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın üçüncü gün görüşmelerine başladı.

Davaya ilişkin müzakerelere salı günü başlayan Anayasa Mahkemesi Heyeti, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelecek ve çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürecek.

Mahkeme, dava devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından veya DTP'den bilgi ve belge isteyebilecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, cuma gününden önce bir kararın çıkmasının mümkün gözükmediğini söylemişti.

Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24