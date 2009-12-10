Anayasa Mahkemesi'nin DTP mesaisi başladı

T24 - Anayasa Mahkemesi Heyeti, DTP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın üçüncü gün görüşmelerine başladı.



Davaya ilişkin müzakerelere salı günü başlayan Anayasa Mahkemesi Heyeti, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelecek ve çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürecek.



Mahkeme, dava devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından veya DTP'den bilgi ve belge isteyebilecek.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, cuma gününden önce bir kararın çıkmasının mümkün gözükmediğini söylemişti.



Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.