Anayasa Mahkemesi'nin 6 çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 Anayasa Mahkemesi çalışanı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.