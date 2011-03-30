-ANAYASA MAHKEMESİNİ YAPILANDIRAN TASARI KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 30.03.2011 - Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, 55 ret oyuna karşın 250 oyla kabul edildi. Kanuna göre, mahkeme üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kişi, iki defa üye seçilemeyecek. Mahkeme, genel kurul ve iki bölüm olarak çalışacak. Herkes, temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvurudan önce, idari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi gerekecek. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği kararlar ile parti kapatma davalarında aldığı kararların yeniden incelenmesi istenebilecek.