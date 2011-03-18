-ANAYASA MAHKEMESİNDEN TÜRK VE TUĞLUK'A RET ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, kapatılan DTP'nın eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin devamına karar verilmesi istemini reddetti. Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi, Türk ve Tuğluk'un milletvekilliklerinin iadesi için TBMM Başkanlığına başvurmuştu. TBMM Başkanlığı da Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulması gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti. Bunun üzerine, Türk ve Tuğluk'un avukatı Öztürk Türkdoğan, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Başvuruda, yargılamanın yenilenmesi yoluyla Türk ve Tuğluk'un milletvekilliklerinin devamına karar verilmesi istenmişti. Yüksek Mahkeme, dün yaptığı gündem toplantısında, Türk ve Tuğluk'un durumlarına ilişkin başvuruyu esastan görüştü. Mahkeme, Türk ve Tuğluk'un milletvekilliklerinin devamına karar verilmesi istemini ''oyçokluğuyla'' reddetti.