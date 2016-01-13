Anayasa Mahkemesi'nden 'langırt' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), masa futbolu olarak adlandırılan langırtı bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanmasını öngören maddenin iptaline karar verdi.

AYM, kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde el becerisine dayalı langırtın yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi’nin işyerinde langırt makinesi bulundurmak suçundan dolayı kamu davası açılan davada ‘langırt’ ibaresinin anayasa aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu.

Kanun koyucunun langırtı yetişkinler ve gençler arasında yaygınlaşmasının toplum düzeninin bozulmasına sebebiyet vereceği gerekçesi ile yasakladığını kaydeden AYM, teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektronik oyun alet ve makinelerinin yetişkinler ve gençler arasında eğlence amaçlı yaygın şekilde kullanıldığını ifade etti.

AYM’nın oybirliği ile aldığı kararın gerekçesinde ayrıca şu ifade edildi:

“Bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikte elektronik oyun ve alet makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak sureti ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesi, herhangi bir kazanç kastı ile oynansa dahi bulundurma, çalıştırma yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması demokratik toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.”