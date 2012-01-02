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Anayasa Mahkemesi'nden iptal ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 23:43

-Anayasa Mahkemesi'nden iptal ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananların sürücü belgelerinin süresiz olarak geri alınmasını öngören Kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.  Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ''...sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır'' ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.  Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, ''uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananların sürücü belgelerinin süresiz olarak geri alınmasını öngören kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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