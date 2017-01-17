Anayasa Mahkemesi'nden iki parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Parti'nin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara CumhuriyetBaşsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yüksek Mahkemenin, siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Parti'nin 2012 yılı kesin hesaplarının incelenmesi kapsamında parti sorumluları hakkında Ankara CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türkiye Komünist Partisi sorumluları hakkında, istenen bilgileri Anayasa Mahkemesine istendiği şekilde vermediği, hesap verilebilir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider yapıldığı, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Milliyetçi Muhafazakar Parti sorumluları hakkında da hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Öte yandan, Demokrat Partinin (DP) 2008 yılı kesin hesap incelemesinde, fatura aslı bulunmayan ve vergi usul kanununa uygun olmayan 55 bin 886 liralık harcama ile fatura aslı ve fotokopisiyle tekrar gösterilen bin 722 liralık harcama ve faturadaki bedelden fazla ödenen 740 liralık harcamanın parti tüzel kişiliği adına yapıldığının kabul edilemeyeceği belirtildi.

DP'nin 2009 yılı kesin hesap incelemesinde de 7 bin 774 liralık harcamanın parti amaçlarına uygun olmadığı ve bu harcamaların parti tüzel kişiliği adına yapıldığının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Bu nedenlerle DP'nin 2008 yılı kesin hesap incelemesinde toplam 58 bin 349 lira, 2009 yılı kesin hesap incelemesinde de 7 bin 774 lira olmak üzere 66 bin 123 lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine karar verildi.

DSP'nin 2009 yılı kesin hesap incelemesinde ise bazı seyahat, konaklama, akaryakıt giderlerinin neden parti bütçesinden karşılandığına ilişkin partiden bilgi istendi.

Gerekçesi belirtilmeyen bu tür harcamalar ile faturalandırılmayan ve belgelendirilmeyen harcamalar da kanuna uygun bulunmayarak, 48 bin 788 lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı.