Anayasa Mahkemesi'nden HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'e ret

TBMM Genel Kurulu'nun HDP (Halkların Demokratik Partisi) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal talebi reddedildi.

Başvuru HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez tarafından yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TBMM Genel Kurulunun Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerini düşüren kararının anayasa, ilgili kanun ve içtüzüğe uygun olduğuna hükmederek, iptal istemini oybirliğiyle reddetti.

TBMM'de 27 Temmuz'da yapılan oylamadan 20'ye karşı 324 oyla iki HDP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesine karar verilmişti.

Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekillikleri "devamsızlık" nedeniyle düşürülmüştü.

Öztürk ve Sarıyıldız hakkında Kasım ayında yürütülen "terör soruşturmaları" kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor.

Haziran ayında, Öztürk ve Sarıyıldız'ın üç ay içinde Türkiye'ye dönmeleri çağrısı yapılmış, aksi halde vatandaşlıktan çıkarılacakları duyurulmuştu.

Yüksek Mahkemenin bu kararıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşmesi kararı kesinleşti.

TBMM iç tüzüğü gereğince bir kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi için salt çoğunluk olan 276 oya ulaşılması gerekiyor.

Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'nin üye sayısı 546 oldu.

1989 doğumlu olan Öztürk, 26'ncı dönemin de en genç milletvekiliydi.

Daha önce de HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle düşürülmüştü.

Böylece, HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü.