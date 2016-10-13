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Dünya
Deutsche Welle

Anayasa Mahkemesi'nden CETA'ya yeşil ışık

Almanya Anayasa Mahkemesi, federal hükümetin AB ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasını imzalamasına şartlı onay verdi.

13 Ekim 2016 15:57

Alman hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması CETA'ya onay verebilecek. Federal Anayasa Mahkemesi, Almanya'nın anlaşmayı onaylamaması için yapılan acil başvuruları ret etti. Ancak Yüksek Mahkeme Almanya'nın anlaşmaya onay vermesini şarta bağladı. Böylece Kanada ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşması 27 Ekim'de Brüksel'de yapılacak olan AB – Kanada zirvesinde imzalanabilecek.

Anayasa Mahkemesi CETA'ya yeşil ışık yaktığı kararında, federal hükümetin belli bir takım şartlara bağlı kalmasına de hükmetti. Bunların arasında Almanya'nın, geçici olarak yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasından ayrılma hakkının saklı kalması da bulunuyor. Hükümet anlaşmayı ancak bu şartla imzalayabilecek.

Ekonomi Bakanı Gabriel memnun

Yüksek Mahkemenin kararı, serbest ticaret anlaşmasının anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açılan acil davaları bağlamıyor. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık itirazını ilerde ayrıntılı olarak görüşüp karara bağlayacak.

Yürütmeyi durdurma talebiyle açılan acil davaların konusu CETA'nın yürürlüğe girmesinin telafisi mümkün olmayan dezavantajlara yol açıp açmayacağı ile ilgili idi. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel Yüksek Mahkeme'de görüş bildirirken, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmemesinin Almanya'yı büyük ekonomik zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

CETA imzalandıktan ve Avrupa Parlamentosu'nda onaylandıktan sonra milli parlamentolarda oya sunulmadan da kısmen yürürlüğe girecek. Dava federal hükümetin 18 Ekim'deki AB Bakanlar Konseyi'nde anlaşmaya onay verme yetkisinin iptal edilmesi talebiyle açılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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