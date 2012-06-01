Anayasa Mahkemesi'nden Akkuyu nükleer santraline vize

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

CHP 6007 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun’un 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. İstemi esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, yasanın, Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunduğuna dair hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, 6118 sayılı Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 1. maddesi ile 6119 sayılı Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 1. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini de reddetti. (anka)