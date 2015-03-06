Anayasa Mahkemesi'nden aile hekimlerine kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimlerinin belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görev verileceğine ilişkin maddenin iptali istemini reddetti.

AYM, Danıştay 5. Dairesi'nin, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının, 6514 sayılı Kanun'un 52. maddesiyle değiştirilen "Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir." biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilme istemini değerlendirdi. Başvurunun esasına giren AYM, iptal istemini reddetti.