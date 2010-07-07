'Anayasa Mahkemesi'ndeki iptal başvurunu geri çek'

T24 - CHP'nin Anayasa değişikliği talebi için Anayasa Mahkemesi'ne gerçekleştirdiği iptal başvurusunu geri çekme çağrısını yenileyen "anahtar parti" Saadet Partisi lideri Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin de Senato gibi davrandığını, Anayasa başta olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu ve TBMM İçtüzüğü değiştirilmeden demokratik bir yapının kurulamayacağını savundu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Anayasa Mahkemesi'ndeki CHP'nin iptal başvurusunu geri çekmelerini tavsiye ediyoruz'' dedi.



Kurtulmuş, partisinin 11 Temmuz'da yapılacak kongresi öncesinde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile Rixos Otel'de bir araya geldi.



Yaklaşık 8 yıldır iktidar ve muhalefet arasında hoş olmayan bir üslup kullanıldığını savunan Kurtulmuş, kamplaşma ve kutuplaşma üzerine siyaset yapılan bir ortamda partisinin farklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.



Bunun sonucunda partisinin, seçimde aldığı oydan daha fazla ilgi gördüğünü belirten Kurtulmuş, olası bir erken seçime hazır olunması için kongrede, kadroların yenileneceğini ve güçlendirileceğini söyledi.





Kurtulmuş'tan 'şehit evinde buluşulsun' önerisi





Bir soru üzerine milletin kısır çekişmelerden sıkıldığını ifade eden Kurtulmuş, ''bir çok gereksiz tartışmaya ihtiyacından fazla süre tanındığını'' belirtti. Kurtulmuş, ''Terör konusunda bile bir buluşma yeri bile tespit edilemiyorsa, bir şehit evinde buluşulsun'' önerisinde bulundu.





'Anahtar partiyiz'





Numan Kurtulmuş, koalisyona nasıl yaklaştığına yönelik soruyu yanıtlarken, partisinin siyasette ''anahtar parti'' konumuna geldiğini ifade etti ve ''Saadet Partisi'nin ne Başkanlık Divanı'nda, ne Genel İdare Kurulu'nda, ne de parti koridorlarında herhangi bir seçim ittifakı ya da koalisyon konusunda en ufak bir görüşme olmuştur'' dedi.





'Anayasa Mahkemesi, Senato gibi davranıyor'





Kurtulmuş, Anayasa değişikliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken Türkiye'de bürokratik oligarşi olduğunu söyledi.



Anayasa Mahkemesi'nin ''Senato gibi davrandığını'' ifade eden Kurtulmuş, Anayasa başta olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu ve TBMM İçtüzüğü değiştirilmeden demokratik bir yapının kurulamayacağını savundu. Kurtulmuş ayrıca, bu değişiklikler yapılmadan geçilecek başkanlık sisteminin de ''seçilmiş diktatör'' yaratacağını iddia etti.





'Saadet Partisi referanduma evet oyu verecek'





TBMM'den kabul edilen Anayasa değişikliğinin eksikleri olmasına karşın demokratikleşme yolunda önemli yenilikler getirdiğini belirten Kurtulmuş, bundan dolayı referandumda ''Evet'' oyu vereceklerini bildirdi.





CHP'ye: Anayasa Mahkemesi'ndeki iptal başvurunu çek





Referandum sürecinde millet ne derse herkesin ona saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrımı tekrarlamak istiyorum; Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz milletin avukatıyız'. Yani eskiden Ergenekon avukatlığından şimdi milletin avukatlığına doğru geçtiğini söylüyor. Çok doğru, çok olumlu. Bunu göstermek için de Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin iptal başvurusunu geri çekmelerini tavsiye ediyoruz''dedi.





