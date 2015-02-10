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Anayasa Mahkemesi başkanını seçecek

Haşim Kılıç'tan boşalan Anayasa Mahkemesi başkanlık koltuğuna oturacak isim için bugün seçim yapılacak

10 Şubat 2015 02:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 13 Mart'ta yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanlık için bugün seçim yapılacak.

Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yer alan duyuruda, Anayasa'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ilgili maddeleri uyarınca bugün saat 10.00'da başkan seçimi yapılacağı belirtildi.
      
Anayasa Mahkemesi Kanunu'na göre, Kılıç'tan boşalacak başkanlık için yapılacak seçimin, Kılıç'ın görev süresinin sona ereceği 13 Mart'tan önceki iki ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülüyor.
      
Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor.

 

Başkanlık için kimlerin ismi geçiyor?

 

Başkanlık için başkanvekili Serruh Kaleli ve üye Zühtü Arslan yarışıyor.  Serruh Kaleli'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da dahil olmak üzere toplamda 6 üye destekliyor. Üye Zühtü Arslan'ı ise toplamda 9 üye destekliyor.

 

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