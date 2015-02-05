T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi ertelendi

Anayasa Mahkemesi'nde emekli olacak Haşim Kılıç'ın yerine geçecek ismin belirleneceğini yarınki seçim iptal edildi

05 Şubat 2015 21:52

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın geçtiğimiz Pazartesi günü başkanlık seçiminin üç dört gün içinde yapılacağını açıklamasının ardından yarın yapılması kararlaştırılan seçim iptal edildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, üyelere "Yarın 9:30'da Genel Kurul'da yapılacak gizli gündem iptal oldu" diye bildirdi.

Kılıç, seçimin ileri bir tarihte yapılacağını belirtti ancak kesin tarih vermedi

Başkanlık için başkanvekili Serruh Kaleli ve üye Zühtü Arslan yarışıyor.  Serruh Kaleli'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da dahil olmak üzere toplamda 6 üye destekliyor. Üye Zühtü Arslan'ı ise toplamda 9 üye destekliyor.

 

ETİKETLER

anayasa mahkemesiseçimbaşkanhaşim kılıçserruh kılıçzühtü arslan

İlgili Haberler

Haşim Kılıç emekli olmaya hazırlanıyor, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı kim olacak?

Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekli olmasına 3 ay kala yerine 3 aday konuşuluyor

Anayasa Mahkemesi'nden Haşim Kılıç açıklaması

Anayasa Mahkemesi, Haşim Kılıç'ın Merkez Parti'nin başına geçeceğine yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24