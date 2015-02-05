Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi ertelendi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın geçtiğimiz Pazartesi günü başkanlık seçiminin üç dört gün içinde yapılacağını açıklamasının ardından yarın yapılması kararlaştırılan seçim iptal edildi.



Al Jazeera'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, üyelere "Yarın 9:30'da Genel Kurul'da yapılacak gizli gündem iptal oldu" diye bildirdi.



Kılıç, seçimin ileri bir tarihte yapılacağını belirtti ancak kesin tarih vermedi



Başkanlık için başkanvekili Serruh Kaleli ve üye Zühtü Arslan yarışıyor. Serruh Kaleli'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da dahil olmak üzere toplamda 6 üye destekliyor. Üye Zühtü Arslan'ı ise toplamda 9 üye destekliyor.