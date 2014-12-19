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Haşim Kılıç emekli olmaya hazırlanıyor, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı kim olacak?

Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekli olmasına 3 ay kala yerine 3 aday konuşuluyor

19 Aralık 2014 12:54

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 13 Mart’ta yaş haddinden emekli oluyor. Bu nedenle AYM’de hem başkanlık hem de bir üyelik koltuğu boşalacak. Başkanlık seçimi takvimi başkanın görev süresinin dolmasına 2 ay kala başladığı için AYM ocakta seçim sürecine girecek. Başkan, genel kurul tarafından gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için seçilecek. 17 üyeden oluşan AYM Genel Kurulu’nda 9 kişinin oyunu alan başkan olacak.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır’ın haberine göre; 3 aday içerisinden dikkat çeken isim Serdar Özgüldür, AKP kapatma davasında “Sadece Hazine yardımı kesilsin” yönünde oy kullanmış, AKP kapatılmanın eşiğinden dönmüştü.

 

3 isim geçiyor

 

AYM’de başkanlık için Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür ile başkanvekili Serruh Kaleli ve üye Zühtü Arslan’ın isimleri geçiyor. Yargı kulislerinde, Kaleli’nin görev süresinin dolmasına kısa süre kalması nedeniyle ara formül olarak başkan seçilebileceği ifade ediliyor. 2005′te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından AYM üyeliğine seçilen Kaleli’nin görev süresi Eylül 2017′de dolacak. Özgüldür ise AYM Başkanı Kılıç’tan sonra en kıdemli üye. 2004 yılında Sezer’in Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kontenjanından AYM üyeliğine seçtiği Özgüldür, 4 yıl daha görevde kalacak.

 

Dikkat çeken karar

 

Özgüldür, AKP kapatma davasında “Sadece Hazine yardımı kesilsin” yönünde oy kullanmış, AKP kapatılmanın eşiğinden dönmüştü. Yargı kulislerinde konuşulan son isim ise Zühtü Arslan. 2009-2012 yılları arası Polis Akademisi Başkanı olan Arslan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2012 yılında YÖK kontenjanından AYM üyeliğine seçildi. Akademisyenliği döneminde AYM’nin “367 kararına” tepki gösteren isimlerden biri olan Arslan, AK Parti’nin “sivil Anayasa” taslağı çalışmalarında da yer aldı.

Habertürk’te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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