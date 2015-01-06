Anayasa Mahkemesi, 'yüzde 10 seçim barajı kaldırılsın' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi kamuyounda merakla beklenen seçim barajı ile ilgili kararını verdi. Toplantıya Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç katılmazken, karar oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.

Anayasa Mahkemesi, seçim barajıyla ilgili bireysel başvuruları konu bakımından yetkisizlik nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 10 seçim barajının düşürülmesine ilişkin bireysel başvuruların ele alındığı toplantısına Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç katılmadı. Kılıç, daha önce yüzde 10 barajının AYM tarafından ele alınmasına ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kılıç'ın bu açıklamaları, "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 30 Kasım 2014'te Habertürk'e verdiği röportajda "barajın hak ihlali" olduğu kararının çıkması halinde bunun 2015 seçimlerini de bağlayacağını dile getirmişti.