-ANAYASA MAHKEMESİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR TBMM (A.A) - 23.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı'ndan, mahkeme üyelerinin emeklilikleriyle ilgili düzenleme metinden çıkarıldı. Genel Kurulda, ''temel kanun'' olarak görüşülen Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın 8 maddesi daha kabul edildi. MHP Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, nereden gelirse gelsin polise yapılan saldırıyı kınadığını ve İçişleri Bakanı'nı göreve çağırdığını ifade etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, adaletin toplumun en önemli değeri olduğunu ifade ederek, ''Bu konuda ayrışmaya sebep olursanız toplumun geleceği açısından yanlış yapmış, kötülük etmiş olursunuz'' dedi. Anayasa Mahkemesi gibi en üst kurum yapısını tanzim ederken mutabakat sağlanamadığını belirten Şandır, ''Tuz kokarsa ne yaparız?'' diye sordu. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin de, yüksek yargının ''güvenilir olma niteliğini tümden yitirdiğini'' savundu. Ergin, ''Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunda da (HSYK) TBMM'deki AKP üyeler gibi talimatla parmak kaldırıp indirme dönemi başlamıştır'' dedi. Gürol Ergin, tasarının 11. maddesindeki ''kıyak emeklilik'' maddesinin tasarıdan çıkarılması gerektiğini ifade etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, ''Hukuk gidiyorken demokrasi gelmez. Türkiye'nin bugün yaşadıkları demokrasiyle açıklanamaz'' diye konuştu. CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner ise iktidarın ''sivil darbe'' yaptığını ileri sürerek, ''Gidip Silivri'de gördüm. Toplama kampı gibi yerde insanların nasıl ıstırap, çile çektiklerini gördüm. Alman faşizminin toplama kampı gibi gördüm. 12 Mart ve 12 Eylül sıkıyönetim mahkemelerinden çok daha ağır bir yargılamanın yapıldığını gördüm. Nasıl bir sivil hükümet zamanında böyle bir şey yapılıyor diye endişelendim. Oraya gittiğiniz zaman Türkiye'de şerefiyle, onuruyla görev yapan kişilerin nasıl ıstırap çektiğini ezildiğini gördüm. Sivil yönetimde, hukukun üstünlüğünde bu olmaz. Buna dur diyecek olan halkımızdır'' diye konuştu. Kabul edilen maddelere göre, Mahkeme 17 üyeden oluşacak. Üyeler 12 yıl için seçilecek. Bir kimse iki defa üye seçilemeyecek. Başkan ve üyeler, azlolunamayacak, kendileri istemedikçe görev süreleri dolmadan ve 65 yaşından önce emekliliğe sevkedilemeyecek. Tasarıda, görev sürelerini tamamlayan ancak Anayasa Mahkemesine üye seçilmeden önceki görevleri için öngörülen zorunlu emeklilik yaşını doldurmayanlardan görevlerine geri dönmeye, atanmalarına olanak sağlayan ve emekliliğe ilişkin düzenlemeler içeren fıkra, metinden çıkarıldı. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, 15. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Pakdil, verilen aranın ardından Hükümet ve Komisyonun yerine oturmaması nedeniyle, birleşimi saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.