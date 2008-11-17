'Anayasa Mahkemesi yasama yapamaz'

Eski Meclis Başkanı AKP milletvekili Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi’nin kendisini yasamanın yerine koyamayacağını söyledi. Arınç "Yargıçlar sadece yasayı uygular, Türkiye yargıçlar iktidarı tarafından yönetilmiyor" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Washington’da Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, "Burada Başkan, Anayasa Mahkemesi üyelerini atar. Onları Senato denetler. Ama bizde Anayasa Mahkemesi en üst makamdır ve parlamentonun, üyeleri atama iradesi yoktur" demesinin ardından TBMM eski Başkanı, AKP Manisa milletvekili Bülent Arınç da Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla, Meclis’in yetkilerini hiçe sayan bir görüntü içine girdiğini iddia etti. Arınç "Türkiye yargıçlar iktidarı tarafından yönetilmiyor. Yargıçlar iktidarı, yasama yapamaz. Yargıçlar, sadece yasaları uygularlar. Anayasal denetim de bunlardan bir tanesidir. Bu herhalde önümüzdeki günlerin, senelerin, yılların en önemli mücadelesi, Yasama’nın gücünü koruma mücadelesi olacaktır" dedi.



Arınç, dün Tüketiciler Birliği’nin Bayrampaşa’daki Ziya Şark Sofrasın’da düzenlediği toplantının onur konuğu oldu. Soruları da yanıtlayan Arınç, "Anayasa Mahkemesi’nin son kararları vesayet makamı statüsü kazandığı gibi oldu" diyerek, düşüncesine soran davetliye şunları söyledi:



"Evet. Böyle bir görüntü var. Böyle bir görüntüyü TBMM hak etmedi. Meclis’in yasama yetkisine müdahale edilmesini hiçbir zaman kabul edemeyiz. Beş yıllık Meclis Başkanlığım döneminde en yüksek sesle bunu söylemeye çalıştım. Başıma gelmeyen kalmadı ama bundan dolayı vicdanım müsterihtir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri, 80 Anayasası ile kabul edilmiştir. Yürütme, hükümettir. Hükümet, parlamentodan oluşur. Başbakan özellikle milletvekillerinden olmalıdır. Başbakan, Meclis’e karşı sorumludur. Meclis tarafından düşürülebilir, denetlenebilir. Yasama, Meclis’tir. Kanun çıkarır ya da kanun değiştirir. Meclis’i denetleyen organ da Anayasa Mahkemesi. Ama Anayasa Mahkemesi kendisini yasamanın yerine koyamaz. Bir kanunu iptal eder ve geri gönderir. Yasama sadece Meclis’e aittir. Peki, ’Yargı bağımsızdır’. Yargıyı denetleyen bir makam var mı? Yok."



Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, toplantı sonunda Arınç’a, kendilerine verdiği destekten dolayı hokka takımı hediye etti.

