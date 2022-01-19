Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Yapılan ilk oylamada 400 oy arandı. Birinci tur oylamada 419 milletvekili oy kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 104, Talat Göğebakan 25 ve Kenan Yaşar 282 oy aldı. Bir boş, 7 geçersiz oy kullanıldı.

İkinci tur oylamada ise TBMM üye tam sayısının çoğunluğu arandı. 418 milletvekili oy kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 107, Talat Göğebakan 21 ve Kenan Yaşar 284 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada en çok oyu alan iki aday arasında seçim yapıldı. Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Kurula gelerek oylamaya katıldı.

Kenan Yaşar kimdir?

DW'den Türkçe'nin haberine göre; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Yaşar, 1996 yılından Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlığa başladı. AKP Çorum İl Başkan Yardımcılığı yapan Yaşar, 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. Yaşar, 2018'den bu yana Çorum Baro Başkanlığı yapıyordu. Kenan Yaşar'ı bizzat Adalet Bakanlığı'nın desteklediği iddia ediliyordu.

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