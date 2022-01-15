Anayasa Mahkemesi üyeliği için avukatlardan üç aday belirlendi

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçimi yapacak TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 29 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi üyesini seçecek.

Toplam 82 baro başkanı oy kullandı

Avukatlardan en çok oyu 18 oyla Kenan Yaşar alırken, Zülal Erdoğan 13, Talat Göğebakan ise 11 oy aldı.

Av. Kenan Yaşar AKP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken; Av. Talat Göğebakan ise MHP Disiplin Kurulu içerisinde yer aldı.