-ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILIYOR TBMM (A.A) - 06.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği gereği, Sayıştay Genel Kurulunun belirlediği 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçim yapılıyor. TBMM Başkanvekili Meral Akşener yönetiminde toplanan Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından seçime geçildi. Böylece, Anayasa değişikliğinin halk oylamasından kabul edilmesinin ardından ilk uygulama TBMM'de hayata geçirilmiş olacak. Milletvekilleri adaylar Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun ve Cavit Özkahraman için oy kullanacak. Kupalara tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası atılarak yapılacak gizli oylamanın ilk turunda üye tamsayısının (550) üçte ikisi (367), ikinci oylamada ise salt çoğunluk (276) aranacak. İkinci oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılacak. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilecek. TBMM, yine anayasa gereği, baro başkanlarının göstereceği üç aday arasından da Anayasa Mahkemesine bir üye seçecek. -ADAYLAR- -Rıdvan Güleç: 12 Ekim 1965 tarihinde Sivas'ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitiren Güleç, 1989-1991 yıllarında TCDD'de bölge amiri olarak çalıştı. 1991 yılında Sayıştay'da göreve başlayan Güleç, TBMM'nin 25 Haziran 2009 tarihindeki birleşiminde Sayıştay kontenjanından üyeliğe seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan Güleç İngilizce ve Almanca biliyor. -Hicabi Dursun: 20 Ekim 1965 tarihinde Bayburt'ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Dursun, 1991 yılında Sayıştay'da göreve başladı. Güleç, TBMM'nin 25 Haziran 2009 tarihindeki birleşiminde Sayıştay kontenjanından üyeliğe seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Dursun İngilizce biliyor. -Cavit Özkahraman: 2 Şubat 1950 tarihinde Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitiren Özkahraman 1974 yılında Sayıştay'da ''meslek mensubu'' olarak göreve başladı. 1985 yılında Sayıştay üyeliğine seçilen Özkahraman, 1998-2002 yılları arasında Daireler Kurulu Başkanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli olan Özkahraman Fransızca biliyor.