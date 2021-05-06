Anayasa Mahkemesi, polis şiddetine 'eziyet' dedi; 40 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti

Berkin Elvan’ın ölümü üzerine İstiklal Caddesi’nde düzenlenen protesto gösterisi sırasında Şadiye Dilan Doğan’ın polis tarafından coplanması ve ayağının üzerinden panzer geçmesini “eziyet” olarak nitelendirerek, “hak ihlali” kararı verdi. Polislerin yargılanması gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme, Doğan’a 40 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre, mahkeme, gerekçeli kararında başvurucunun darbedilmesi olayı öncesinde bizzat şiddete başvurduğu veya kolluk güçlerine direndiğine dair tutanak veya görüntü bulunmadığına dikkat çekti. Ayrıca başvurucu hakkında bu gösteri nedeniyle alınmış bir cezai önlem veya hakkında soruşturma yapıldığı bilgisinin de olmadığı ifade edilen kararda, “Dolayısıyla güç kullanımının gerekliliği ve orantılılığı kolluk birimlerince ortaya konulamamıştır” denildi.

Polis H.A.nın tek başına başvurucuya doğru giderek copla vurmasının sebebinin ve başvurucuya karşı kullanılan gücün kaçınılmaz olduğunun tespit edildiğini söylemenin mümkün görünmediği vurgulanan kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ayrıca başvurucunun kendi tutumundan dolayı fiziksel güce başvurulduğunu düşünmeye sevk edecek bir delil soruşturma veya başvuru dosyasına yansımamıştır. Dolayısıyla başvurucuya yönelik güç kullanımının kaçınılmaz hâle geldiğinin kamu makamlarınca kanıtlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin eziyet şeklinde nitelendirilmesi mümkün görülmüştür.”

İçişleri Bakanlığı'ndan görüntü savunması

Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın görüşüne başvurdu. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi'ne; "başvurucunun da şüpheli polis memuruna tekme atarak saldırıda bulunduğunun kamera görüntüleri ile tespit edildiğini, olayın, heyecanın yükseldiği ve duygu yoğunluğunun üst seviyede olduğu bir dönemde yaşandığını" bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine göre, polislerin ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak.

TIKLAYIN | Emniyet Genel Müdürlüğü: Personelimiz görevini yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak