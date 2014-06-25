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Anayasa Mahkemesi: Öcalan'ın hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, Öcalan'ın yazdığı kitaba ilişkin yaptığı başvuruyla ilgili olarak 'hak ihlali' kararı verdi

25 Haziran 2014 18:39

Anayasa Mahkemesi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yazdığı “Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı kitaba basım aşamasındayken el konulması ve yakılması nedeniyle yaptığı başvuruda, Öcalan'ın hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla “kitap toplama, el koyma ve imha” kararlarının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Öcalan'ın yazdığı kitaba basım aşamasındayken el konulması ve yakılması nedeniyle yaptığı başvuruda, Öcalan'ın hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Abdullah Öcalan’ın bir kitabına mahkeme kararıyla matbaada el konulmuş, dağıtımı durdurulmuş ve toplanan nüshalar yakılmıştı. Öcalan’ın avukatlarını başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’u, basılı ya da basılacak kitaplara el koyma ve imha kararının fikir ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek  “ihlal kararı” verdi. Mahkeme bu kararı 3 karşı oya karşılık 14 oyla aldı.

Karar Genel Kurul kararı niteliğinde olduğu için hukuken bağlayıcı sayılıyor.

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