Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası'yla ilgili kritik kararnameyi iptal etti; iki profesörün meclis üyeliği ile üniversite arasında bir tercih yapması gerekiyor

T24 Ekonomi Servisi

Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası meclis üyeliği ile öğretim üyeliği görevlerinin birleşebilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında Merkez Bankası Meclisi üyeleri Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ile Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’nun üniversite ile bankadaki görevleri arasında bir tercihte bulunmaları gerekiyor.

CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü

Geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası meclis üyeliğine atanan ve iktidara yakın oldukları öne sürülen bazı akademisyenler, üniversitedeki görevlerine devam istemişlerdi. 2019 yılının mayıs ayında meclis üyeliğine atanan Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş’in, Merkez Bankası kanununa rağmen Marmara Üniversitesi’nde görevini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Geçtiğimiz ay meclis üyeliğine Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’nun atanırken Resmi Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Merkez Bankası Meclisi üyeliğine atanan öğretim üyelerinin devlet üniversitelerindeki görevini sürdürebilmesi kararlaştırıldı. CHP bu kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesince verilen kararda; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim üyelerinin Merkez Bankasına seçilmeleri halinde bir yandan çalıştığı üniversite dışındaki bir kurumda görev üstlenmek suretiyle ilişki kuracak olması, diğer yandan da hem bu görevi üstlenebilmesi hem de ilgili tüm hak ve menfaatlerden yararlanarak özlük hakların sahip olacakları, bu durumun Anayasanın 130 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca öğretim üyelerinin özlük haklarına yönelik bir konuyu içerdiği, bu çerçevede ilgili Madde bağlamında münhasıran Kanunla düzenlenmesi gerektiği ifade edilerek oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

Merkez Bankası Meclis üyeleri:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Prof. Dr. Nurullah Genç

Derya Yücel

Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş

Mehmet Aktaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Ertan Aydın.