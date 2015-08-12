Anayasa Mahkemesi: 'Milli güvenlik' gerekçesiyle Kristal-İş grevini ertelemek hak ihlalidir!

Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz yıl Kristal-İş Sendikası’nın Şişecam’da başlattığı grevin, Bakanlar Kurulu kararıyla “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesini hak ihlali saydı. AYM’nin kararında "Grev erteleme kararının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmadığı ve ‘demokratik toplumda gerekli olmadığı’ sonucuna varılmıştır" denildi.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş (ŞİŞECAM) ile Kristal-İş Sendikası arasında yapılan 24. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamış, sendika, Şişecam’a bağlı 10 fabrikada grev kararı almıştı. Bunun üzerine sendika 23-27 Haziran arasında greve gitmişti.

Bir hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun ‘genel sağlığı bozduğu ve milli güvenliği tehdit ettiği’ gerekçesiyle grev, 60 gün süreyle ertelenmişti. Sendikanın, kararın yürütmesinin durdurulması ile ilgili açtığı dava ise Danıştay tarafından reddedilmişti. Sendika, bunun üzerine grev hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, grevin ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle ertelenmesini hak ihlali saydı. AYM’nin oy birliği ile aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

"Grev erteleme kararının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmadığı ve ‘demokratik toplumda gerekli olmadığı’ sonucuna varılmıştır" denilen kararın hüküm bölümünde ise; "Başvurucunun, sendikal haklarının ihlal edildiği yönündeki iddialarının kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 51. Maddesi’nde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin Danıştay’ın ilgili dairesine gönderilmesine" ifadeleri yer aldı.