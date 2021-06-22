Anayasa Mahkemesi, kendine 'parti kapatma yasası' davası açacak. Parti kapatma için Anayasa’da 3'te 2 çoğunluk aranacağı, yasada ise 5'te 3 çoğunluk aranacağı belirtiliyor. AYM bu çelişkiyi gidermek için kendi kendine dava açacak. Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükmü iptal edilecek. HDP görüşmesi Anayasa’da belirtilen 3'te 2 çoğunluk şartı ile yapılacak.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, AYM Genel Kurulu’nda parti kapatma davalarında hangi çoğunluğun aranacağı konusu tartışıldı. Çünkü bu konuda Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası farklı hükümler içeriyordu. Anayasa’da bir siyasi partinin temelli kapatılmasında 3'te 2 çoğunluk aranacağı (2010 değişikliği) hüküm altına alınırken, Siyasi Partiler Yasası’nda ise 5'te 3 çoğunluk aranacağı (2003 düzenlemesi) hükmüne yer veriliyor.

Genel Kurul’da yapılan müzakereler sonucunda bu çelişkinin giderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Buna göre, AYM Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükmünün iptali için kendi kendine dava açacak. Bu kapsamda bir raportör görevlendirmesi yapıldı. Raportör Anayasa ve yasa hükümlerini inceleyerek, hazırlayacağı raporu AYM Genel Kurulu’na sunacak.

Raporun gelmesinin ardından AYM, kendi kedine iptal davası açacak. Siyasi Partiler Yasası’nın parti kapatma görüşmelerinde 5'te 3 çoğunluk aranacağına dair hükmün iptali istenecek. AYM, HDP görüşmesi öncesinde bu gündemle toplanarak, ilgili hükmün iptaline karar verecek. HDP görüşmesi Anayasa’da yer alan 3'te 2 çoğunluk (kapatma için 15 üyeden en az 10’unun "evet" demesi gerekecek) şartı üzerinden gerçekleştirilecek.