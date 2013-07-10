Anayasa Mahkemesi kararına rağmen torba yasaya eklendi

Kişisel sağlık verilerinin toplanması ve paylaşılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Anayasa Mahkemesi'nce iptali üzerine benzer düzenlemeler torba teklife eklendi.

İlgili hüküm, kamu-özel sağlık kuruluşlarına başvuran herkesin kişisel bilgilerini her türlü vasıta ile toplama, işleme ve 3'üncü kişilerle paylaşma konusunda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yetki veriyor.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Parlamentonun onurunu korumasını isteyip, 'Sizlerin milletvekili olarak ve bakanlar olarak mahrem bilgilerinizi satamıyorlar, ama gariban vatandaşın her türlü mahrem bilgisini satıyorlar' dedi. Atıcı'nın, 'parlamentonun onurunun korunmasını' istemesi üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut müdahale etti. Yakut, 'Bu bir yasama faaliyeti, bu işi onurla özdeşleştirmek, kişiselleştirmek doğru değil' sözleriyle Atıcı'ya itiraz etti.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da 'Bir gün arkadaşlarınızla ilgili sağlık bilgileri, seçim döneminde, AIDS testinden tutun ‘Şu domuz eti yemiş, şu şunu yemiş, şu bunu yemiş’ diye propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanırsa o zaman kişilik haklarının nasıl ihlal edildiğini göreceksiniz' dedi.

Muhalefet ilgili düzenlemenin Torba Yasadan çıkarılması için önerge verdi ancak Genel Kurulda önerge reddedildi.