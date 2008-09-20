Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, türbana destek bildirisine imza atmasının kişisel görüşü olduğunu, o dönem yönetici olmadığını söyledi



Türbana destek bildirisine imza atan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Anayasa Mahkemesi’nin üniversiteye başörtülü öğrenci alınıp alınmaması konusunda son sözü söylediğini belirterek, “Artık hiç kimsenin bu konuyu tartışmasına bile gerek yoktur” dedi.

Fırat Üniversitesi’nde 2000-2004 yılları arasında da rektörlük yapan ve 2008’de girdiği seçimin ardından yeniden atanan Bingöl, üniversitenin web sitesinde yaptığı açıklamada, türbana destek bildirisine imza atması konusunda o dönem yönetici olmadığını ve imza vermesinin kişisel görüşü olduğunu ifade etti. Bingöl şunları kaydetti:

“İnsanın bir kişisel görüşü vardır. Benim kişisel fikrime göre, yükseköğrenim alan bir kişinin bu hakkının elinden alınmaması gerekir. Ama idareci olduğunuz zaman kanun, mevzuat, yönetmelik, mahkeme kararları sizi bağlar. Ya ‘Bu düşünceler, bu kanunlar bana uymuyor’ deyip hiçbir yerde görev almayacaksınız. Ya da görev aldığınız zaman başta Anayasa olmak üzere, Anayasa’nın temel ilkeleri olmak üzere sonuna kadar bağlı kalacaksınız.

Meclis, bir karar aldı. 410 milletvekiliyle Anayasa’nın 2. maddesini değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı onayladı.



‘Karar Meclis’i de bağladı’



Bazı üniversitelerde yürürlüğe girdi. 5 Haziran 2008’de Anayasa Mahkemesi iki maddedeki değişikliği iptal etti ve yürütmeyi durdurdu. Anayasa’ya göre laiklik ilkesine aykırı olması nedeniyle üniversitelere başörtüsüyle girilemeyeceği söylendi. Çünkü, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı her karar herkesi bağlar. Meclis’i de bağlamıştır, Sayın Başbakanımızı da bağlamıştır, Sayın Cumhurbaşkanımızı da bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi kararı son sözünü söylemiştir. Artık hiç kimsenin bu konuyu tartışmasına bile gerek yoktur.”







