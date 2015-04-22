Anayasa Mahkemesi İç Güvenlik Paketi’ni bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), büyük itirazlara rağmen 27 Mart’ta Meclis’ten geçirilen ve 4 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulan İç Güvenlik Paketi’ne yönelik CHP tarafından açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davası ile aynı pakette yer alan ve ilk kez Cumhurbaşkanına da örtülü ödenek verilmesini öngören düzenlemenin iptali istemiyle açtığı iki ayrı davayı çok geciktirmeden gündemine aldı.

CHP bunları da istiyor

Taraf'tan Adnan Keskin'in haberine göre, hem paketin tartışılan maddelerine hem de özel olarak Saraya Örtülü ödenek maddesine dava açan CHP’nin ilk ve öncelikli talebi, Paket kanunun tümünün ‘şekil bakımından anayasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması. CHP, ikinci olarak iç güvenlik paketinin mecliste temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin TBMM kararının da iptalini istiyor. CHP, bu tümden iptal ve durdurma taleplerinin kabul edilmemesi halinde iptalini istediği düzenlemeler arasında kolluk kuvvetlerine tanınan olağanüstü yetkiler (hakim kararı olmadan keyfi üst araması, hakim kararı olmadan polise tanınan gözaltı yetkisi, gözaltı süresinin 48 saate-toplu suçlarda dört güne, hakim-savcıların by-pass edilerek valilere, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken emirleri verebilmesine imkan tanıyan, toplumsal olaylarda meydana gelen zararların rücu edilmesinde zaman aşımını iki katına çıkaran ve zararları eylemcilere ödetilmesini öngören ilişkin düzenlemeler ilk sırada yer alıyor.